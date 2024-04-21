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عمال توصيل الطعام كلمة السر.. شاب ينتقم من حبيبته بطريقة غريبة (فيديو)

12:07 م الأحد 21 أبريل 2024

عمال توصيل الطعام ارشيفية

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وكالات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر عشرات من عمال توصيل الطعام أسفل أحد المنازل في منطقة إزمير التركية، في مشهد عجيب.

وأوضحت "العربية.نت" أن السبب وراء وقوف عشرات من عمال توصيل الطعام في هذه المنطقة بأزمير التركية، يعود إلى شاب يحاول الانتقام من حبيبته.

وأفادت "العربية.نت" أن الشاب يقوم طلب الطعام من عشرات المطاعم ويختار "الدفع عند التسليم" ويرسلهم في وقت واحد إلى عنوان منزلها.

عمال توصيل الطعام شاب ينتقم من حبيبته منطقة إزمير التركية
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