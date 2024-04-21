أوكرانيا تعلن ارتفاع أعداد ضحايا الجيش الروسي لـ 459 ألفا و530 منذ بداية الحرب

كييف - (د ب أ)

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجنود الروس منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في شباط /فبراير 2022، إلى نحو 459 ألفا و530 جنديا، بينهم 950 جنديا لقوا حتفهم أو أصيبوا بجروح خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

جاء ذلك وفقا لبيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم" اليوم الأحد.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية 7229 دبابة، منها 16 دبابة أمس السبت، و13896 مركبة قتالية مدرعة و11719 أنظمة مدفعية و1046 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و767 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 348 طائرة، و325 مروحية، و9379 طائرة مسيرة، و2115 صاروخ كروز، و26 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و15785 من المركبات وخزانات الوقود، و1926 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه الأرقام من مصدر مستقل.