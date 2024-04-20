"قمة السخافة والانحطاط".. نتنياهو عن فرض عقوبات أمريكية على جيش الاحتلال

مصراوي

قال رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إن الإعلان عن نية فرض عقوبات على وحدة في جيش الاحتلال الإسرائيلي هو قمة السخافة والانحطاط الأخلاقي.

وأضاف رئيس وزراء حكومة الاحتلال ردا على عقوبات أمريكية متوقعة ضد وحدة بالجيش الإسرائيلي: "لا يجوز فرض عقوبات على جيشنا وسنتحرك بكل الوسائل ضد هذه الإجراءات".

كان موقع "أكسيوس" الأمريكي قال نقلا عن مصادر مطلعة قولهم، إن هناك توقعات بفرض واشنطن عقوبات على وحدة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بسبب انتهاكات بالضفة.

وأضاف الموقع الأمريكي نقلا عن المصادر، أن العقوبات المرتقبة ستقضي بمنع كتيبة "نيتساح يهودا" من تلقي أي نوع من المساعدة الأمريكية، موضحة أن العديد من وحدات جيش الاحتلال والشرطة الإسرائيليين التي تم التحقيق معها لن تعاقب بعد أن تصحح سلوكها.