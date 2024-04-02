إيران في مجلس الأمن: مارسنا أعلى درجات ضبط النفس ونحفظ حقنا في الرد على إسرائيل

مصراوي

قال ممثل إيران في مجلس الأمن، إن إسرائيل انتهكت القانون الدولي بشكل جسيم وسيادة سوريا.

وأضاف ممثل إيران، أن الهجوم الإسرائيلي على السفارة الإيرانية في دمشق قد يصعد التوتر في المنطقة، موضحا أن أفعال إسرائيل في المنطقة تشكل تهديدا خطيرا للسلام والأمن الدوليين.

وتابع الممثل في مجلس الأمن: "مارسنا أعلى درجات ضبط النفس ولكن هناك حدود لذلك ونحفظ حقنا في الرد على أفعال إسرائيل"، قائلا ان بلاده لا تسعى للتصعيد ونشر التوتر في المنطقة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة مسؤولة عن أفعال إسرائيل.