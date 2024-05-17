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BBC

الاحتلال يزعم العثور على جثامين 3 من الأسرى الإسرائيليين في غزة

04:55 م الجمعة 17 مايو 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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نقلت قناة العربية عن مصادر قولهم، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي عثر على 3 جثث لمحتجزين ويبحث عن المزيد في قطاع غزة.

وفيما سبق قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن مقاتليها تمكنوا من قنص جندي إسرائيلي شرق مدينة جباليا شمال قطاع غزة.

وتشهد مختلف محاور التوغل في قطاع غزة قتالا ضاريا خاصة في مخيم جباليا شمال القطاع والمناطق الشرقية من رفح.

وفي وقت سابق قالت كتائب القسام إن مقاتليها تسللوا خلف خطوط العدو شرق مخيم جباليا، واستهدفوا دبابة وناقلة جند في معسكر جباليا، واوقعوا طاقمها بين قتيل وجريح.

جيش الاحتلال الإسرائيلي غزة الأسرى الإسرائيليين قطاع غزة
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