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وفد جنوب أفريقيا بـ"العدل الدولية": قدمنا القضية إنفاذا للقانون الدولي

01:25 م الجمعة 17 مايو 2024

محكمة العدل الدولية

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قال وفد جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية في مؤتمر صحفي بعد انتهاء جلسة دفاع إسرائيل، "قدمنا القضية لأننا نعتقد أن إبادة جماعية تحدث في غزة، وليس لأننا حلفاء لحركة المقاومة الإسلامية حماس لكن لإنفاذ القانون الدولي".

وأضاف وفد جنوب أفريقيا، أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية وجرائم حرب في غزة، وهناك دلائل واضحة تثبت ارتكابها جريمة الإبادة الجماعية برعاية قادتها.

وأوضح أن إسرائيل تحاول تغيير الواقع الذي يراه العالم بغزة ورسم واقع مغاير للحقيقة، فإن نيتها ارتكاب إبادة جماعية بحق سكان غزة واضحة ومثبتة.

وأكد أن إفلات إسرائيل من العقاب وعدم محاسبتها مستمر منذ عقود، داعيًا لتحرير المعتقلين الفلسطينيين بإسرائيل والأسرى المحتجزين بغزة.

محكمة العدل الدولية جنوب إفريقيا جريمة الإبادة الجماعية جرائم حرب في غزة حماس طوفان الأقصى إسرائيل
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