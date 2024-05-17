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الرئيس الأوكراني يوقع قانونا يسمح للسجناء بالخدمة في الجيش

05:44 م الجمعة 17 مايو 2024

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

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وكالات

أظهرت قاعدة بيانات البرلمان الأوكراني اليوم، أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي وقع قانونا يسمح لبعض السجناء بالخدمة في الجيش.

وذكر الموقع الإلكتروني للبرلمان، أنه تم التوقيع أيضا على قانون منفصل يهدف إلى زيادة الغرامات المفروضة على الذين لا يمتثلون لقواعد التعبئة العسكرية.

من ناحية أخرى، قالت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة إن المجموعة العسكرية “الشمالية” التابعة لها سيطرت على 12 تجمعا سكنيا في منطقة خاركيف بأوكرانيا الأسبوع الماضي.

وقال الرئيس فلاديمير بوتين، في وقت سابق اليوم الجمعة، إن القوات الروسية التي تتقدم في منطقة خاركيف تنشئ "منطقة عازلة" لحماية المناطق الحدودية الروسية لكنه قال إن السيطرة على مدينة خاركيف نفسها ليست جزءا من خطة روسيا في الوقت الراهن.

فولوديمير زيلينسكي السماح للسجناء بالخدمة في الجيش أوكرانيا البرلمان الأوكراني
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