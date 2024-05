"بعد اختطافه لـ30 عاما".. شاب جزائري يكشف الغموض حول قصة اختفائه

وكالات

كان خبر العثور على الشاب الجزائري بن عمران عميرة محل اهتمام الجميع خلال الساعات القليلة الماضية، فالشاب الذي اختفى لما يقرب من 30 سنة، في بيت جاره، حيث كان يبلغ من العمر 16 سنة في نهاية تسعينيات القرن الماضي، وتمَّ البحث عليه مُطوَلاً قبل أن يُعلَنَ أنه مفقود

وفي حين لا يزال التحقيق جاريا، كشف المجني عليه غموض بعض قصته أخيرا حول الأسباب الحقيقية التي سببت احتجازه، وحيثيات الجريمة، إذ لا تزال مصالح الدرك الوطني تحيط ببيت الفاعل، فيما توافد الكثير من سكان المنطقة والمناطق المجاورة إلى البلدية من أجل الاطلاع والتأكد من الحادثة التي صدمت الرأي العام الجزائري.

