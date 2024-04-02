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BBC

الإمارات تدين الاستهداف الإسرائيلي لموظفي الإغاثة الدوليين

04:23 م الثلاثاء 02 أبريل 2024

وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية

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(مصراوي)

أدانت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الثلاثاء، هجوم قوات الاحتلال الإسرائيلي على فريق منظمة المطبخ المركزي العالمي في قطاع غزة.

وأسفر الاستهداف عن مقتل 7 أشخاص من المنظمة الإغاثية في منطقة دير البلح أثناء توجههم لإرسال المساعدات إلى المدنيين.

واتهمت المنظمة قوات الاحتلال بتعمد استهداف طاقمها رغم تنسيقه السابق معهم، وحمل المركبة لشعار المنظمة.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، تحمل إسرائيل لمسؤولية الحادث، قائلًا إن العملية "خطأ غير مقصود".

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رمضانك مصراوي

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