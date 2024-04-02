الهند تنتقد الصين لتغيير أسماء أماكن على الحدود المتنازع عليها في جبال الهيمالايا

نيودلهي - (د ب أ)

انتقدت نيودلهي بكين بشدة، اليوم الثلاثاء، لإعادتها تسمية الأماكن على طول حدودها المتنازع عليها في جبال الهيمالايا.

وقال متحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الهندية في نيودلهي اليوم الثلاثاء، بعد أن غيرت السلطات الصينية نحو 30 اسمًا: "دأبت الصين بمحاولاتها غير المسؤولة، على إعادة تسمية الأماكن في ولاية أروناتشال براديش الهندية، ونحن نرفض تلك المحاولات بشدة" .

وأضاف المتحدث إن "إطلاق أسماء مخترعة لن يغير حقيقة أن أروناتشال براديش كانت، وستظل دائما، جزءا لا يتجزأ، وغير قابل للتصرف، من الهند".

ونشرت السلطات الصينية يوم السبت الماضي، أسماء في المنطقة تشير إلى "جنوب التبت" وأعادت تسمية المستوطنات والجبال والأنهار وبحيرة وممر جبلي وامتداد من الأرض مع إطلاق تسميات صينية وتبتية عليها .

وكانت إعادة التسمية جزءا من "التوحيد" وفقا للقرارات التي اتخذها مجلس الدولة في الصين، أعلى سلطة إدارية بالبلاد.

وافتتح رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مؤخرا مشاريع للبنية التحتية في المنطقة، مما أثار انتقادات من جانب بكين، التي قالت إن هذه الخطوة لا تسهم في الاستقرار.

ويشترك البلدان في حدود متنازع عليها يبلغ طولها نحو 3500 كيلومترا.