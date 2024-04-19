إعلان

BBC

أول تعليق من حماس على مزاعم أمريكا إعاقة الحركة وقف إطلاق النار في غزة

07:40 م الجمعة 19 أبريل 2024

غزة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

مصراوي

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن التي زعم فيها أن الحركة هي من يعيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تأكيد على انحياز الإدارة الأمريكية السافر للاحتلال، وتزييف للواقع الذي يؤكد أن من يعطل مسار المفاوضات لحساباته السياسية الشخصية هو رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وأضافت حماس في تصريح صحفي اليوم الجمعة، أن الحركة انطلقت في سلوكها التفاوضي من مصلحة شعبنا الفلسطيني، وأولوية وقف العدوان الوحشي عليه، وانسحاب الاحتلال وعودة النازحين، وإنهاء معاناته الإنسانية التي صنعتها آلة القتل المموّلة أمريكياً.

وتابعت حماس: "إن أرادت الإدارة الأمريكية حقاً وقف هذه المأساة، فعليها الضغط على نتنياهو، ووقف الغطاء السياسي والعسكري الأمريكي لجرائم الإبادة والتجويع التي يمارسها الاحتلال ضد المدنيين العزل في غزة".

حماس حرب غزة الاحتلال الإسرائيلي الخارجية الأمريكية طوفان الأقصى
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

70 صورة لنجوم الفن في جنازة صلاح السعدني
ما هي قاعدة "هشتم شكاري" الإيرانية التي تعرضت لهجوم في أصفهان؟