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بلينكن: الولايات المتحدة "لم تشارك" في أي عملية هجومية رداً على إيران

02:40 م الجمعة 19 أبريل 2024

أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي

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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة "لم تشارك" في أي عمل هجومي، رداً على سؤال صحفي حول الهجوم المنسوب لإسرائيل على إيران فجر الجمعة.

وجدد بلينكن خلال مؤتمر صحفي التزام الولايات المتحدة في الدفاع عن أمن إسرائيل.

يأتي ذلك في أعقاب ورود تقارير إعلامية عن هجوم إسرائيلي على محافظة أصفهان الإيرانية، في حين أكدت إيران عدم ورود معلومات عن وقوع إصابات أو انفجارات واسعة النطاق نتيجة تهديدات جوية.

أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي إيران
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