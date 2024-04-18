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إسرائيل تهنئ أمريكا على إسقاطها مشروع منح فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة

11:54 م الخميس 18 أبريل 2024

إسرائيل

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هنأت إسرائيل أمريكا على إسقاطها مشروع قانون، بشأن منح فلسطين عضوية كاملة بالأمم المتحدة.

وهنأ وزير الخارجية الإسرائيلي، الولايات المتحدة لاستخدامها الفيتو ضد المقترح الذي وصفه بـ "الملتوي" في مجلس الأمن اليوم.

وأسقط فيتو أمريكي مشروع قرار بمجلس الأمن، لمنح فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة بعد تصويت 12 دولة لصالح القرار وامتناع دولتين.

فشل مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس، في منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتّحدة، بسبب استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض (فيتو).

وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة اليوم الخميس، لمناقشة منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وخلال كلمته بالجلسة، قال مندوب مصر لدى الأمم المتحدة، السفير أسامة عبدالخالق، إن فلسطين تفي بكافة المعايير التي تؤهلها للحصول على العضوية الكاملة للأمم المتحدة، موضحا أن الشرق الأوسط لن يشهد استقرارا سوى بحل القضية الفلسطينية.

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