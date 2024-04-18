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بولندا: اعتقال رجل يشتبه أنه قدم المساعدة في محاولة لاغتيال زيلينسكي

11:31 م الخميس 18 أبريل 2024

فولوديمير زيلينسكي

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وارسو (د ب أ)

ألقت بولندا القبض على مواطن على خلفية الاشتباه في أنه قدم المساعد في مخطط روسي لاغتيال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حسبما قال الادعاء في وارسو اليوم الخميس.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن المواطن البولندي، باول كيه. متهم بإعلان استعداده لمساعدة الاستخبارات العسكرية الروسية في جمع معلومات عن إجراءات تأمين مطار جيشوف ياشونكا، موقع التوقف الرئيسي للمسؤولين في السفر من وإلى أوكرانيا، وفقا للبيان.

ويواجه المشتبه به السجن ثماني سنوات حال الإدانة بموجب قوانين التجسس.

وأضاف البيان أنه تم إجراء التحقيق في ظل تنسيق وثيق بين السلطات البولندية والأوكرانية، وتم الوصول للدليل الرئيسي في القضية من الجانب الأوكراني.

فولوديمير زيلينسكي محاولة لاغتيال زيلينسكي بولندا مخطط روسي لاغتيال زيلينسكي
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