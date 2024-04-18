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BBC

السعودية وبلجيكا تبحثان الجهود المبذولة بشأن التطورات في غزة

06:17 م الخميس 18 أبريل 2024

الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود

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الرياض (د ب أ)

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله هاتفياً اليوم الخميس، مع نظيرته البلجيكية حاجة لحبيب الجهود المبذولة بشأن التطورات في غزة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن الجانبين السعودي والبلجيكي بحثا خلال الاتصال "المستجدات في المنطقة، وفي مقدمتها التطورات في قطاع غزة ومحيطها والجهود المبذولة بشأنها".

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، قال الثلاثاء الماضي، تعليقاً على التطورات في قطاع غزة، إن الجهود الدولية الرامية إلى وقف إطلاق النار لم تكن كافية على الإطلاق، خاصةً مع تجاوز عدد الضحايا المدنيين 33 ألفاً، مؤكداً أن الأولوية للجميع وقف التصعيد في منطقة الشرق الأوسط.

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي غزة قطاع غزة
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