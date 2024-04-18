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قائد إيراني: أسلحة قديمة وضعيفة اُستخدمت في الهجوم على إسرائيل

05:14 م الخميس 18 أبريل 2024

الحرس الثوري الإيراني

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طهران - (د ب أ)

قال العميد أمير علي حاجي زاده قائد القوات الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني إنه لم يتم استخدام أحدث الصواريخ في البلاد في أول هجوم مباشر على الإطلاق تشنه طهران على إسرائيل.

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء عن حاجي زاده قوله اليوم الخميس: "استخدمنا أسلحة قديمة ذات قدرات محدودة ضد العدو الصهيوني".

ويُذكر أن الحرس الثوري الإيراني، قبل عام على سبيل المثال، قدم نسخة رابعة من صاروخه طراز خرمشهر متوسط المدي، والذي يمكن تزويده برأس حربي يزن 5ر1 طن.

وترددت أنباء أن هناك صاروخا آخر لم يتم استخدامه، وهو "سجيل"، قادر على الوصول إلى إسرائيل في غضون سبع دقائق.

ودائما ما تكشف إيران عن أنواع جديدة من الأسلحة، لكن لا يمكن للخبراء في كثير من الأحيان التحقق من صحة الادعاءات المتعلقة بقدراتها بشكل مستقل.

وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية إن صواريخ عماد وخيبر شيكان متوسطة المدى قد تم استخدامها في الهجوم على إسرائيل. كما تم إطلاق صاروخ كروز بافيه.

وكانت الهجمات الصاروخية مصحوبة بأسراب من الطائرات المسيرة، من ذات النوع الذي تستخدمه روسيا أيضا في حربها ضد أوكرانيا.

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