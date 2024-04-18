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جوتيريش: علينا التزام أخلاقي بدفع جهود التهدئة في الشرق الأوسط

04:51 م الخميس 18 أبريل 2024

أنطونيو جوتيريش

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أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الخميس، عن إدانته لأوجه العنف كافة ضد المدنيين، مطالبا إسرائيل بوضع حد لعنف المستوطنين.

وأشار جوتيريش إلى أن حل الدولتين لا يزال هو الهدف الأسمى استنادا إلى القرارات الدولية وهذا يعني وضع حد للاحتلال، لافتا إلى أن جهود التهدئة الإقليمية يجب أن تتناول الوضع البالغ التعقيد في لبنان على الحدود مع إسرائيل.

وأوضح جوتيريش أن هناك هجمات تحدث داخل الأراضي اللبنانية والإسرائيلية وهذا قد يشعل فتيل الأزمة، مضيفا "علينا التزام أخلاقي بدفع جهود التهدئة في الشرق الأوسط لتأمين الطريق نحو السلام والازدهار".

وأكد جوتيريش أن جهود التهدئة الإقليمية يجب أن تشمل أمن الملاحة في البحر الأحمر مع استمرار هجمات الحوثيين على السفن، معلّقا "يجب على المجتمع الدولي منع التصعيد في البحر الأحمر".

أنطونيو جوتيريش الشرق الأوسط إسرائيل عنف المستوطنين طوفان الأقصى
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