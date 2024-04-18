بن غفير يدعو لإعدام الأسرى الفلسطينيين لحل أزمة اكتظاظ السجون الإسرائيلية

وكالات

دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إلى تطبيق عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، لحل أزمة اكتظاظ السجون الإسرائيلية، حسبما ذكرت "العربية".

وكتب بن غفير اليميني المتطرف، على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أنه سعيد بموافقة الحكومة الإسرائيلية على اقتراحه ببناء نحو ألف مكان إضافي لاحتجاز السجناء الفلسطينيين.

وأوضح أن البناء الإضافي لخدمة السجون سيسمح باستقبال المزيد من الأسرى الفلسطينيين، وسيجلب حلا جزئيا لأزمة الاحتجاز الموجودة في مصلحة السجون.