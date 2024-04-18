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الحكومة بغزة: انتشال جثامين 30 شهيدًا بمقبرتين في مجمع الشفاء الطبي

02:29 م الخميس 18 أبريل 2024

الاحتلال الإسرائيلي

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أعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة، اليوم الخميس، انتشال جثامين 30 شهيدا بمقبرتين في مجمع الشفاء الطبي، مشيرا إلى أنه تم التعرف على 12 منها والباقي مجهولون حتى الآن.

وأوضح الإعلام الحكومي، أنه لا يزال مصير نحو ألف من المواطنين والكوادر الطبية والصحفيين الذين كانوا بمجمع الشفاء الطبي خلال اقتحام الاحتلال مجهولا.

ولفت إلى أن الجريمة البشعة التي ارتكبها الاحتلال باستباحة مجمع الشفاء الطبي وتدميره أفظع مجزرة عرفها التاريخ، موضحا أن الواقع الصحي الكارثي بالقطاع يتطلب العمل بشكل عاجل لإدخال مستشفيات ميدانية لمحافظتي غزة والشمال.

وطالبت الحكومة بغزة، المحكمةالجنائية الدولية بالتحقيق في مجزرة الاحتلال الإسرائيلي بمجمع الشفاء الطبي بحق النازحين والكوادر الطبية والصحفية.

الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي غزة حرب غزة
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