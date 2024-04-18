"ملائكة الموت" تدفع ولية العهد الهولندية إلى الهرب لمدريد

وكالات

هربت ولية العهد الهولندية الأميرة كاتارينا أماليا، من بلدها إلى العاصمة الإسبانية مدريد، وظلت عامًا بعد تحذيرات أجهزة الأمن من تعرضها لتهديد من مافيا يتزعمها مغربي.

وبحسب صحيفة "دي تليجراف" الهولندية المحلية، فإن المغربي الذي يتزعم المافيا هو رضوان تاغي، ومحكوم عليه بالسجن مدى الحياة في هولندا، وتعرف عصابته باسمه "ملائكة الموت".

وذكرت "دي تليجراف"، أن زعيم مافيا المخدرات المغربي من مواليد 1977 في مدينة تطوان المغربية، ويعرف بأنه "بارون المخدرات" وحصل على الجنسية الهولندية، يتزعم عصابته من السجن، ومتهم رئيسي بهجمات وجرائم قتل وخطف عدة ارتكبتها منظمته.

ومن بين التهم الموجهة إليه، التخطيط لقتل رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي، والتهديد خطف الابنة الكبرى للملك وليام أليكسندر وزوجته الملكة ماكسيما زوريجويتا الأرجنتينية الأصل، ما دفع ابنتهما الأميرة كاتارينا أماليا للهرب.

وأخذت الأجهزة الأمنية الهولندية، تهديداته بخطف ولية العهد الهولندية على محمل الجد، لأنه متهم بإصدار الأمر إلى عصابته التي يقال إنها تتحكم بواردات الكوكايين إلى أوروبا ويحركها من وراء القضبان.

الجدير بالذكر أن الأميرة كاتارينا أماليا "أميرة أورانج" تخلت فى أكتوبر 2022 عن خططها للعيش فى مساكن طلابية بسبب مخاوف أمنية، بعد أسابيع فقط من بدء دراستها في جامعة أمستردام.