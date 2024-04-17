إعلان

BBC

نتنياهو يصف وجود مجاعة في غزة بـ"الادعاءات"

04:41 م الأربعاء 17 أبريل 2024

بنيامين نتنياهو

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، عدم وجود مجاعة في قطاع غزة واصفًا التقارير والأحاديث عن وجود مجاعة بغزة بـ"مجرد ادعاءات".

وادعى نتنياهو، خلال لقائه بوزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ووزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، إنه لا توجد مجاعة في قطاع غزة، مؤكدًا أن بلاده ستواصل الدفاع عن نفسها.

وفي وقت سابق، حذر برنامج الأغذية العالمي، من مخاطر المجاعة التي يواجهها سكان قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأكد البرنامج، أن نحو 2.2 مليون من سكان غزة يواجهون خطر المجاعة، لاسيما في شمال القطاع.

بنيامين نتنياهو مجاعة في غزة قطاع غزة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مخاوف من تصاعد العنف مع شن مستوطنين هجومًا على فلسطينيين في الضفة الغربية

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

الحكومة تعلن موعد إجازة عيد تحرير سيناء
مصر للطيران: توقف مؤقت للحركة الجوية بين القاهرة ودبي لسوء الأحوال الجوية