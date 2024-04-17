نتنياهو يصف وجود مجاعة في غزة بـ"الادعاءات"

وكالات

زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، عدم وجود مجاعة في قطاع غزة واصفًا التقارير والأحاديث عن وجود مجاعة بغزة بـ"مجرد ادعاءات".

وادعى نتنياهو، خلال لقائه بوزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ووزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، إنه لا توجد مجاعة في قطاع غزة، مؤكدًا أن بلاده ستواصل الدفاع عن نفسها.

وفي وقت سابق، حذر برنامج الأغذية العالمي، من مخاطر المجاعة التي يواجهها سكان قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأكد البرنامج، أن نحو 2.2 مليون من سكان غزة يواجهون خطر المجاعة، لاسيما في شمال القطاع.