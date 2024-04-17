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الاتحاد الأوروبي يعتزم توسيع عقوباته على إيران بعد هجومها على إسرائيل

04:35 م الأربعاء 17 أبريل 2024

الاتحاد الأوروبى

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بروكسل - (ا ف ب)

يتجه الاتحاد الأوروبي نحو توسيع عقوباته على إيران بعد هجومها على إسرائيل، وفق ما أعلن مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

وقال بوريل إثر اجتماع طارئ عبر الفيديو ضم وزراء خارجية دول الاتحاد، "تقضي الفكرة بتوسيع نظام (العقوبات) الموجود في ما يتصل بالمسيرات الإيرانية".

وتؤيد فرنسا وألمانيا توسيع هذه العقوبات لتشمل أنواعا أخرى من الاسلحة مثل الصواريخ، علما ان الاتحاد الأوروبي لا يملك إلى الآن أي دليل على استخدام صواريخ إيرانية في قصف المدن والبنى التحتية الأوكرانية.

هذا المحتوى من

AFP
الاتحاد الأوروبي إيران إسرائيل
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