إعلان

BBC

بعد ثوران بركان جبل روانج.. إندونيسيا تجلي المئات من السكان

04:32 م الأربعاء 17 أبريل 2024

إندونيسيا

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

جاكرتا - (د ب أ)

قالت وكالة علوم البراكين الإندونيسية اليوم الأربعاء إن موجات ثوران بركان جبل روانج المتعددة في إندونيسيا أدت إلى إجلاء أكثر من 800 شخص من المنطقة.

وقال هيندرا جوناوان، رئيس مركز علوم البراكين والتخفيف من المخاطر الجيولوجية إن الجبل البركانى الذي يبلغ ارتفاعه 725 مترا شهد ثورانا لأول مرة مساء أمس الثلاثاء وقذف عمودا من الرماد البركانى على ارتفاع 2000 متر في الجو . وتبع ذلك موجتان مماثلتان من موجات الثوران البركانى في وقت مبكر من اليوم الأربعاء.

وذكر جوناوان فى تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: "لقد رفعنا حالة التأهب في جبل روانج إلى المستوى الثالث أو ثاني أعلى مستوى".

وذكر المتحدث باسم الوكالة الوطنية للتخفيف من آثار الكوارث، عبد المهاري، إن "السلطات قامت بإجلاء 828 شخصا من جزيرة روانج إلى جزيرة تاجولاندانج المجاورة وأعلنت حالة الطوارئ لمدة أربعة عشر يوما".

إندونيسيا جاكرتا البراكين الإندونيسية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الاتحاد الأوروبي يعتزم توسيع عقوباته على إيران بعد هجومها على إسرائيل

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

الحكومة تعلن موعد إجازة عيد تحرير سيناء
مصر للطيران: توقف مؤقت للحركة الجوية بين القاهرة ودبي لسوء الأحوال الجوية