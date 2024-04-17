بعد ثوران بركان جبل روانج.. إندونيسيا تجلي المئات من السكان

جاكرتا - (د ب أ)

قالت وكالة علوم البراكين الإندونيسية اليوم الأربعاء إن موجات ثوران بركان جبل روانج المتعددة في إندونيسيا أدت إلى إجلاء أكثر من 800 شخص من المنطقة.

وقال هيندرا جوناوان، رئيس مركز علوم البراكين والتخفيف من المخاطر الجيولوجية إن الجبل البركانى الذي يبلغ ارتفاعه 725 مترا شهد ثورانا لأول مرة مساء أمس الثلاثاء وقذف عمودا من الرماد البركانى على ارتفاع 2000 متر في الجو . وتبع ذلك موجتان مماثلتان من موجات الثوران البركانى في وقت مبكر من اليوم الأربعاء.

وذكر جوناوان فى تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: "لقد رفعنا حالة التأهب في جبل روانج إلى المستوى الثالث أو ثاني أعلى مستوى".

وذكر المتحدث باسم الوكالة الوطنية للتخفيف من آثار الكوارث، عبد المهاري، إن "السلطات قامت بإجلاء 828 شخصا من جزيرة روانج إلى جزيرة تاجولاندانج المجاورة وأعلنت حالة الطوارئ لمدة أربعة عشر يوما".