ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في أفغانستان إلى 66

كابول - (د ب أ)

أعلنت وزارة الدولة لمواجهة الكوارث الطبيعية للحكومة المؤقتة في أفغانستان ارتفاع حصيلة القتلى بسبب الفيضانات التي اجتاحت البلاد مؤخرا إلى 66 شخصا.

وأضاف البيان أمس الثلاثاء أن 66 شخصا لقوا حتفهم بسبب الفيضانات، التي اجتاحت البلاد مؤخرا و36 آخرين أصيبوا، حسب وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأربعاء.

وأضافت الوزارة أنه نتيجة للفيضانات التي اجتاحت البلاد مؤخرا، نفق 600 رأس ماشية وألحقت أضرار بـ235 منزلا.

وأكدت مكاتب الأمم المتحدة في أفغانستان أنها ستعمل على توفير سكن دائم للأشخاص المتضررين من الفيضانات لتلبية احتياجاتهم العاجلة.

يشار إلى أن أفغانستان تعاني من آثار عقود من الصراع والكوارث الطبيعية الواحدة تلو الأخرى، بما في ذلك الفيضانات والزلازل.

وقالت الأمم المتحدة إن سلسلة من الزلازل التي شهدها إقليم هيرات غربي البلاد في أكتوبر الماضي، أودت بحياة 1500 شخص على الأقل.

وفي فبراير الماضي، ضرب انهيار جليدي قرية جبلية في إقليم نورستان، مما أسفر عن مقتل 21 شخصا على الأقل.

وكثيرا ما يؤدي الافتقار إلى البنية التحتية القوية، ولا سيما في المناطق النائية، إلى تفاقم عواقب تلك الكوارث.