وزير الخارجية السعودي: جهود وقف إطلاق النار غير كافية

(مصراوي)

قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، اليوم الثلاثاء، إن الجهود الدولية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة غير كافية على الإطلاق.

ودعا بن فرحان، إلى ضرورة وقف إطلاق النار في غزة بشكل فوري، داعيًا لبذل مزيد من الجهود لوقف نهاية الشعب الفلسطيني.

وحذر بن فرحان، من أن المنطقة لا تحتمل تصعيد الصراعات والتوترات أكثر من ذلك، مشيرًا إلى أن التهدئة باتت أولوية في الوقت الحالي.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع إجمالي الشهداء جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة منذ الـ7 من أكتوبر إلى 33843 شهيدًا.