"ردنا سيكون أسرع وأقوى".. إيران: حذرنا أمريكا من إقدام إسرائيل على أي مغامرة

مصراوي

قال وزير الخارجية الإيراني، إن بلاده حذرت واشنطن أنه إذا أقدم الكيان الإسرائيلي على أي مغامرة فسيكون ردنا أسرع وأقوى وأوسع.

كان تقرير إعلامي إسرائيلي أفاد بأن مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي درس اتخاذ عدة ردود محتملة على الهجوم الإيراني غير المسبوق الذي استهدف البلاد.

وقال تقرير محطة التلفزيون الإسرائيلية 12 بعد ظهر اليوم الاثنين، إن بعض الخيارات ثانوية في طبيعتها، في حين أن البعض الآخر أكثر حدة، موضحا أن إسرائيل تسعى إلى رد مؤلم لإيران دون إشعال حرب إقليمية.

وأضاف تقرير المحطة أن مجلس الحرب، اجتمع برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لمدة ثلاث ساعات تقريبا، لتقييم الردود المحتملة على الغارات الجوية غير المسبوقة باستخدام المسيرات والصواريخ الباليستية وصواريخ كروز، والتي تم صدها إلى حد كبير بدعم من دول أخرى ليل السبت /الأحد.

وأشار التقرير إلى أن بعض الخيارات يمكن تنفيذها على الفور.

وبحث المجلس أيضا حقيقة أن إسرائيل تريد تنسيق الإجراءات مع أهم حليف لها، ألا وهو الولايات المتحدة.

يشار إلى أن إسرائيل قد أعلنت أنها سترد بقصف أراض إيران حال شنت الأخيرة هجوما عليها ردا على قصف القسم القنصلي بسفارة طهران في دمشق وتم نسبه لإٍسرائيل الشهر الجاري، ما أسفر عن مقتل قائدين بارزين بالحرس الثوري وآخرين.

قال مسؤول بارز بالحكومة الأمريكية أمس الأحد أن الرئيس الأمريكي جو بايدن نتنياهو على أن يدرس بعناية أي ضربة عسكرية إسرائيلية انتقامية ضد إيران والتداعيات التي ستنجم عنها.

وقال المسؤول إن إسرائيل أوضحت للحكومة الأمريكية في محادثات سابقة أنها لا تسعى إلى تصعيد كبير مع إيران.