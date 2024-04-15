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BBC

إعلام عبري: حماس توافق على مقترح الصفقة الجديدة

08:59 م الإثنين 15 أبريل 2024

صفقة تبادل الأسرى

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مصراوي

نقل موقع والا عن مسؤول إسرائيلي قوله، إن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ردت على اقتراح الوسطاء بموافقتها على إطلاق سراح 20 أسيرا فقط مقابل وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع.

كانت وزارة الخارجية الأمريكية، قالت إن التزامنا بالدفاع عن إسرائيل قوي ومشاركتنا في الدفاع عنها ضد الرد الإيراني تعبير عن ذلك.

وأضافت وزارة الخارجية، أن الوزير أنتوني بلينكن أجرى اتصالات مع نظرائه في المنطقة وفي العالم لاحتواء التصعيد بالشرق الأوسط، موضحة أن واشنطن لم تتلقى إخطارا مسبقا بالرد الإيراني وتقديراتنا كانت بناء على معلومات وليس اتصالات مع طهران.

وتابعت الخارجية، أن إسرائيل قدمت تنازلات كبيرة في المقترح الأخير المطروح بشأن وقف إطلاق النار والعقبة هي حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، قائلة: "ما زلنا نسعى إلى اتفاق للأسرى من شأنه أن يسمح بوقف فوري لإطلاق النار في غزة".

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