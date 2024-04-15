موسكو تدعو إلى خفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط

موسكو (د ب أ)

دعت القيادة الروسية كلا من إسرائيل وإيران إلى ممارسة ضبط النفس في أعقاب هجوم طهران غير المسبوق ضد إسرائيل، في الوقت الذي تدرس فيه الأخيرة ردا محتملا ضد إيران.

وقالت وكالات رسمية روسية إن سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، أكد في محادثات مع رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنجبي، على "الحاجة إلى ضبط النفس من جميع أطراف الصراع في الشرق الأوسط من أجل منع تصعيده".

وقال باتروشيف إن روسيا تعتقد أن "الخلافات في الرأي يجب أن تسوى بالوسائل السياسية والدبلوماسية حصرا".

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "تاس"، عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله في وقت سابق إن روسيا "قلقة للغاية" بشأن الوضع في الشرق الأوسط، وإن المزيد من التصعيد "ليس في مصلحة أحد".

كانت إيران قد شنت ليل السبت/ الأحد هجوما غير مسبوق بمسيرات وصواريخ على إسرائيل ردا على قصف القسم القنصلي بسفارة طهران دمشق نسب لإسرائيل، وأسفر عن مقتل قائدين بارزين بالحرس الثوري وآخرين