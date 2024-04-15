كيربي: بايدن بحث مع قادة مجموعة الـ7 كيفية الرد على إيران

(مصراوي)

قال منسق الاتصالات في مجلس الأمن القومي الأمريكي بالبيت الأبيض جون كيربي، اليوم الاثنين، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن بحث مع قادة مجموعة الـ7 آلية الرد الدبلوماسي الموحد على الهجوم الإيراني، وذلك حسبما نقلت عنه شبكة "إم إس إن بي سي" الأمريكية.

وكانت مجموعة الـ7 قد قالت في وقت سابق إنها ستعقد اجتماعًا من أجل بحث سبل الرد على الهجوم الإيراني.

وبدأت إيران السبت الماضي عملية "الوعد الحق" من أجل الرد على استهداف قنصليتها في دمشق من قبل إسرائيل وهو ما أدى لمقتل 2 من قادة الحرس الثوري الإيراني.

وهددت إسرائيل بالرد على الهجوم الإيراني، حيث ذكر عدد من المسؤولون الإسرائيليون أن أعضاء مجلس الحرب يدرسون توجيه ضربة لإحدى المنشآت الإيرانية، وذلك حسبما نقلت عنهم شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

من جانبها حذرت إيران من تكار أي هجوم، قائلة إن العملية القادمة ستكون أقوى وأكبر.

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