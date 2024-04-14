إعلام عبري: بريطانيا وفرنسا طالبتا إسرائيل بعدم الرد على الهجوم الإيراني

مصراوي

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأحد، إن بريطانيا وفرنسا تواصلتا مع وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس بعد لحظات من هجوم إيران لمطالبة إسرائيل بعدم الرد.

سبق وأن هيئة البث العبرية، اليوم الأحد، إن إسرائيل كانت بصدد شن هجوم للرد على إيران لكنه ألغي في أعقاب محادثة الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

فيما نقلت مجلة "بوليتيكو" عن مسؤول إسرائيلي، قوله إنه سيكون هناك رد على إيران بما لا يؤدي إلى حرب شاملة في الشرق الأوسط.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية قالت نقلا عن مصدر مطلع، اليوم الأحد، إن مسؤولين أمريكيين أرسلوا رسائل إلى إسرائيل للحد من ردودها الانتقامية والتهدئة.

من جانبها، قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن تمكن من ثني رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو عن فكرة مهاجمة إيران.

وذكرت الصحيفة العبرية، أن نتنياهو أمر بعودة طائرات كانت بطريقها لتنفيذ عمليات في إيران.

ولوحت إسرائيل بالرد على الهجوم الإيراني الذي بدأ ليل أمس السبت واستخدمت فيه طهران مئات المسيرات والصواريخ ردًا على استهداف قنصليتها في دمشق.

بينما حذرت طهران، من أن أي هجوم أو عدوان على المصالح الإيرانية ستقابله إيران برد أكثر صرامة وحزما.

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