إعلام عبري: سماع دوي انفجار قوي في إيلات دون دوي صفارات الإنذار

مصراوي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بسماع دوي انفجار قوي في إيلات دون دوي صفارات الإنذار.

بدوره قال رئيس بلدية إيلات، إن منظومة القبة البحرية اعترضت بنجاح جسما جويا قبالة المدينة ولم يتم إطلاق أي إنذار.

ووفقا لما نقلته "الجزيرة" عن مراسلها، فإنه تم إسقاط مسيرة على الأقل في مدينة العقبة الأردنية.

وكانت تقارير إعلامية، أشارت إلى رصد حركة مسيرات في سماء العقبة الأردنية باتجاه إيلات.



لمتابعة التغطية الخاصة للهجوم الإيراني اضغط هنا



