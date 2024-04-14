إعلان

BBC

إعلام عبري: سماع دوي انفجار قوي في إيلات دون دوي صفارات الإنذار

09:05 م الأحد 14 أبريل 2024

سماع دوي انفجارات في إيلات

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بسماع دوي انفجار قوي في إيلات دون دوي صفارات الإنذار.

بدوره قال رئيس بلدية إيلات، إن منظومة القبة البحرية اعترضت بنجاح جسما جويا قبالة المدينة ولم يتم إطلاق أي إنذار.

ووفقا لما نقلته "الجزيرة" عن مراسلها، فإنه تم إسقاط مسيرة على الأقل في مدينة العقبة الأردنية.

وكانت تقارير إعلامية، أشارت إلى رصد حركة مسيرات في سماء العقبة الأردنية باتجاه إيلات.


لمتابعة التغطية الخاصة للهجوم الإيراني اضغط هنا

انفجار إيلات صوت انفجار الاحتلال الإسرائيلي

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
كييف تحذر من عملية روسية مفتعلة وشيكة بمحطة "زابوريجيا" النووية

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان