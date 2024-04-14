البث الإسرائيلية: نتنياهو قرر إرجاء موعد كان مقررًا لعملية برية في رفح

مصراوي

قالت هيئة البث العبرية، اليوم الأحد، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر إرجاء موعد كان مقررا لعملية برية في رفح جنوبي قطاع غزة.

وكان نتنياهو صرح في وقت سابق من الشهر الجاري، بأنه يتعين أن يدخل جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة رفح لتحقيق نصر كامل وإعادة الأسرى، بينما زعم أن إسرائيل قد اتخذت قرارا بشأن موعد الدخول.

وجدد تأكيده، أن دخول الجيش رفح أمر ضروري لتحقيق انتصار على حماس، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني

واستطرد قائلا "هذا النصر يقتضي دخول رفح والقضاء على الكتائب الإرهابية هناك، وسوف يحدث ذلك. هناك موعد لذلك".

يأتي تصريح نتنياهو الأحدث بشأن دخول مدينة رفح رغم التحذيرات الإقليمية والدولية من التداعيات الكارثية لمثل هذه الخطوة نظرا لاكتظاظ المدينة بالنازحين من مناطق أخرى من قطاع غزة، جراء الهجمات الإٍسرائيلية ردا على هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من شهر أكتوبر الماضي.