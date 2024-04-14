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BBC

واشنطن: نترك لإسرائيل قرار وآلية الرد على إيران

03:15 م الأحد 14 أبريل 2024

جون كيربي

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(مصراوي)

قال منسق الاتصالات في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، اليوم الأحد، إن واشنطن تترك لإسرائيل قرار وآلية الرد على إيران عقب هجومها أمس السبت.

وأضاف كيربي، أنه لا يعتقد أن الأمر سيتوسع لحرب إقليمية في المنطقة، مشيرًا إلى أن المشاركة الأمريكية في التصدي للهجوم أمس جاء ضمن منع توسع الصراع.

وأفاد كيربي، أن معظم الهجمات التي وجهت إلى إسرائيل انطلقت من وكلائها في العراق ولبنان واليمن.

وأضاف كيربي، أن إيران ليست بنفس القوة التي تدعيها، مشيرًا إلى أن مئات الصواريخ والمسيرات التي أطلقتها إيران لم تحدث ضررًا يذكر بالأراضي الإسرائيلية.

وقال كيربي، إن واشنطن لا تزال ملتزمة بأمن إسرائيل ودليل ذلك مشاركتها في التصدي للهجوم الإيراني أمس، مضيفًا أنه لن يتم التسامح ع أي استهداف للجنود والمنشآت الأمريكية.

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