الهند تعلق على الهجوم الإيراني على إسرائيل

نيودلهي - (د ب أ)

أعربت الهند، اليوم الأحد، عن قلقها البالغ إزاء تصعيد الاعتداءات، بعد أن شنت إيران هجوما بطائرات بدون طيار وصواريخ على إسرائيل.

وأصدرت الهند بيانا أعربت فيه عن قلقها الجاد إزاء تصعيد الأعمال "العدائية" ودعت إلى الخفض الفوري للتصعيد، وذلك حسبما ذكرت صحيفة "إنديان إكسبرس" الهندية.

وحذرت الهند من تهديد السلام والأمن في المنطقة جراء تصعيد الأعمال العدائية بين إسرائيل وإيران، داعية إلى وقف فوري للتصعيد وممارسة ضبط النفس والتراجع عن العنف والعودة إلى مسار الدبلوماسي.

وحسب البيان فإن وزارة الشؤون الخارجية الهندية تراقب عن كثب تطور الوضع وأن السفارات الهندية في المنطقة على اتصال وثيق مع الجالية الهندية.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن مساء أمس السبت أنه "نفذ عملية بطائرات مسيرة وصواريخ ردا على جريمة إسرائيل بقصف القنصلية الإيرانية في سوريا".

ونشر الحرس الثوري بيانا أشار فيه إلى تدمير أهداف عسكرية مهمة للجيش الإسرائيلي، محذرا الحكومة الأمريكية من أي دعم ومشاركة في الإضرار بالمصالح ينتج عنه رد إيراني حاسم.