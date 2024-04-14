بريطانيا: أسقطنا مسيرات إيرانية خلال دفاعنا عن إسرائيل

(مصراوي)

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الأحد، إن طائرات بريطانية شاركت في صد الهجوم الإيراني على إسرائيل مشيرًا إلى إسقاط عددًا من المسيرات التي أطلقتها إيران.

وانضم عدد من الحلفاء إلى جانب إسرائيل لصد الهجوم الإيراني على رأسهم الولايات المتحدة وبريطانيا، وكانت إيران قد حذرت الولايات المتحدة من دعم إسرائيل في الإضرار بالمصالح الإيرانية، قائلة إنه سيتم الرد عليه باستهداف القواعد الأمريكية في المنطقة.

وشنت إيران هجومًا على مناطق متفرقة في إسرائيل أمس السبت في إطار الرد على استهداف قنصليتها في سوريا، وهو ما توعدت بالرد عليه.