عبداللهيان: المجتمع الدولي يدعو إيران لضبط النفس ويتغاضى عن جرائم إسرائيل

مصراوي

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن المجتمع الدولي يدعو إيران لضبط النفس ويتغاضى عن جرائم إسرائيل.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني، أن العملية العسكرية الإيرانية ضد إسرائيل أمس كانت محدودة، فقد استهدفت مواقع انطلاق طائرات إف 35.

وأوضح عبد اللهيان، أن العملية المحدودة تعني أن إيران لم تستهدف مواقع اقتصادية ولا مدنية، مؤكدًا أن بلاده كانت دقيقة في الرد على الكيان الصهيوني.

ولفتت إلى أن الرد الإيراني جاء في إطار الدفاع المشروع والحازم والطبيعي عن النفس، مؤكدة أن طهران لا تبحث عن استهداف الأمريكيين ولا القواعد الأمريكية في المنطقة.

وأكد وزير الخارجية الإيراني قائلًا "إذا تم استهدافنا من القواعد الأمريكية في دول المنطقة فسنكون مضطرين لاستهدافها".

ولفت إلى أن إيران تدعم استقرار دول الجوار وهذا من أولوياتنا، مؤكدًا طهران أبلغت أمريكا أن هجماتها ضد إسرائيل ستكون محدودة وللدفاع عن النفس.

وللمرة الأولى في تاريخ الجمهورية الإسلامية، هاجمت إيران بشكل مباشر إسرائيل عدوها اللدود.

وطبقا للجيش الإسرائيلي، تم إطلاق أكثر من 300 طائرة بدون طيار وصواريخ ، في الهجوم واسع النطاق.

وأضاف أنه تم اعتراض الغالبية العظمى منها، بينما كانت لا تزال خارج حدود إسرائيل.

ولم يسقط سوى عدد قليل من الصواريخ على الأراضي الإسرائيلية ولم تقع إصابات أو أضرار جسيمة.

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