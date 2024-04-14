تقرير: بايدن يعارض أي هجوم إسرائيلي مضاد على إيران



واشنطن-(د ب أ):

ذكر تقرير إخباري أمريكي نقلا عن مسؤول بارز في البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اتصال هاتفي يوم السبت أن الولايات المتحدة ستعارض أي هجوم مضاد إسرائيلي على إيران.

وقال المسؤول الأمريكي لموقع "أكسيوس" الإخباري إن بايدن وكبار مستشاريه يشعرون بقلق بالغ من أن الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني سيؤدي إلى حرب إقليمية ذات عواقب كارثية.

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