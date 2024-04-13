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فيديو| مقتل شخص وإصابة العشرات فى حادث كابينة عربة تلفريك في تركيا

12:31 م السبت 13 أبريل 2024

حادث كابينة عربة تلفريك في تركيا

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مصراوي
ذكرت وسائل إعلام رسمية ومسؤولون أن شخصا واحدا لقي حتفه وأصيب عشرة آخرون على الأقل، بعد اصطدام كابينة عربة تلفريك بأحد الأعمدة في منتجع "أنطاليا" المطل على البحر المتوسط، في تركيا.


وكتب وزير الداخلية، علي يرلي كايا ، اليوم السبت على موقع التواصل الاجتماعي/إكس/ أنه تم إجلاء 98 شخصا من أصل 184 تقطعت بهم السبل في الجو منذ وقوع الحادث مساء أمس الجمعة.

وأضاف وزير الداخلية أنه تجرى جهود إنقاذ بمشاركة أكثر من 500 فرد وثماني طائرات وذكرت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" أن إجمالي 25 كابينة كانت معلقة في بادئ الأمر، على ارتفاع عدة أمتار في الهواء.
يأتي هذا الحادث، في موسم مزدحم بالتزامن مع عطلة عيد الفطر.
ويجرى تحقيق للتعرف على ملابسات وقوع الحادث.

حادث كابينة تلفريك حادث تلفريك تركيا

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رمضانك مصراوي

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