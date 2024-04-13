فيديو| مقتل شخص وإصابة العشرات فى حادث كابينة عربة تلفريك في تركيا

مصراوي

ذكرت وسائل إعلام رسمية ومسؤولون أن شخصا واحدا لقي حتفه وأصيب عشرة آخرون على الأقل، بعد اصطدام كابينة عربة تلفريك بأحد الأعمدة في منتجع "أنطاليا" المطل على البحر المتوسط، في تركيا.



وكتب وزير الداخلية، علي يرلي كايا ، اليوم السبت على موقع التواصل الاجتماعي/إكس/ أنه تم إجلاء 98 شخصا من أصل 184 تقطعت بهم السبل في الجو منذ وقوع الحادث مساء أمس الجمعة.

Teleferikte mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarma çalışmaları aralıksız devam etmektedir.



Mahsur kalan 1️⃣9️⃣ kabindeki 1️⃣3️⃣7️⃣ kişi başarıyla tahliye edilmiştir. 5️⃣ kabinde 2️⃣9️⃣ kişinin tahliyesine de devam edilmektedir.



Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 4️⃣ Jandarma Genel… pic.twitter.com/X9xNUpQjMq — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 13, 2024

وأضاف وزير الداخلية أنه تجرى جهود إنقاذ بمشاركة أكثر من 500 فرد وثماني طائرات وذكرت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" أن إجمالي 25 كابينة كانت معلقة في بادئ الأمر، على ارتفاع عدة أمتار في الهواء.

يأتي هذا الحادث، في موسم مزدحم بالتزامن مع عطلة عيد الفطر.

ويجرى تحقيق للتعرف على ملابسات وقوع الحادث.