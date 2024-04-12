صحة غزة: ارتفاع إجمالي الشهداء إلى 33634 شخصًا

(مصراوي)

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الجمعة، ارتفاع إجمالي الشهداء إلى 33 ألفًا و634 شهيد جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة منذ الـ7 من أكتوبر.

وأفادت صحة غزة، أن إجمالي المصابين ارتفع كذلك إلى 76 ألفًا و214 مصابًا، وسط أوضاع صحية متردية في جميع أنحاء القطاع جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي المستمر للمستشفيات وحصارها ومنع إيصال المساعدات.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الـ24 ساعة الماضية 8 مجازر استشهد على إثرها 89 شهيدًا وأُصيب 120 آخرون.

