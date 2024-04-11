أوكرانيا.. سلطات منطقة خاركيف تأمر بإجلاء الأطفال بسبب القصف الروسي

كييف - (د ب أ)

أمرت سلطات منطقة خاركيف شرقي أوكرانيا، التي تضررت بشدة جراء القصف الروسي، بالإجلاء القسري للأسر التي لديها أطفال من 47 قرية قرب الحدود مع روسيا.

وأعلن أوليه سينيهوبوف الحاكم العسكري للمنطقة، اليوم الخميس، عبر تطبيق "تليجرام" أن القرار يشمل ثلاث مناطق هي بوهودوخيف وإيزيوم وخاركيف، وأشار إلى أن القرار لا يشمل عاصمة الإقليم.

ويرجع السبب في الإجلاء إلى قصف الجيش الروسي للبلدات بشكل شبه يوم، وتعهد الحاكم بتقديم المساعدة الإنسانية والقانونية المناسبة للمتضررين.

وتسبب القصف الروسي على قرية ليبتسي في منطقة خاركيف على بعد 10 كيلومترات من الحدود الروسية، في مقتل طفلة أمس الأربعاء.

وذكر وزير الطاقة جيرمان جالوشتشينكو عبر موقع فيسبوك اليوم الخميس إن البنية التحتية للطاقة في مناطق خاركيف ولفيف وكييف وزابوريجيا تم قصفها بشدة بضربات صاروخية روسية الليلة الماضية.