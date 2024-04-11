واشنطن محذّرة طهران: أي توسيع للصراع لن يكون في صالح إيران أو المنطقة والعالم

مصراوي

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان، اليوم الخميس، إن واشنطن طالبت دولا أوربية بإبلاغ إيران أن أي توسيع للصراع لن يكون في صالح إيران أو المنطقة والعالم.

وأوضح ميلر أن الولايات المتحدة ما زالت قلقة بشأن خطر توسع الصراع في الشرق الأوسط خاصة بعد التهديدات الإيرانية لإسرائيل، معربا كذلك عن قلق واشنطن بشأن الوضع الإنساني في غزة، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية تعمل على إدخال المزيد من المساعدات للقطاع وتضغط على إسرائيل في هذا الصدد.

وشدد ميلر على أن الوضع الإنساني في غزة صعب وأن واشنطن تعمل بكل جهد من أجل إدخال المزيد من المساعدات للقطاع.

وأشار ميلر إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تحدث إلى وزراء خارجية تركيا والصين والسعودية لتوضيح أن التصعيد ليس من مصلحة أي طرف، مؤكدا أن كل دول العالم ستتضرر إذا توسع الصراع في المنطقة.

ولفت المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إلى أن واشنطن لم تتوصل إلى قرار نهائي بعد بشأن تقييم الهجمات التي تعرضت لها القنصلية الإيرانية في دمشق، مشددا على أن ليس من مصلحة إيران تصعيد الصراع وتوسيع رقعته.

وأكد ميلر أن الولايات المتحدة لا تريد أن تتعرض القنصليات والسفارات لهجمات، موضحا أن واشنطن تقيم وضع المنشأة التي تعرضت لهجوم في دمشق ولم تصل لقرار بعد.

ونوّه ميلر إلى أن الصراع الدائر في السودان مختلف تماما عن الصراع الذي بدأته حماس في غزة، موضحا أن واشنطن تحاول التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار في غزة لمدة 6 أسابيع مما يسمح بالإفراج عن الأسرى.