إعلام عبري: إذا جاء هجوم إيران من أراضيها فسيتعين علينا الرد بقوة ودون تأخير

مصراوي

قالت القناة 13 العبرية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، اليوم الخميس، إنه إذا جاء هجوم إيران مباشرة من أراضيها فسيتعين على جيش الاحتلال الإسرائيلي الرد بقوة ودون تأخير.

من جانبها، أشارت هيئة البث الإسرائيلية، إلى أن الجبهة الداخلية وجهت باتخاذ استعدادات دون إثارة للذعر تحسبا للهجوم الإيراني المحتمل.

وكان مسؤول أمريكي قال، اليوم الخميس، عن الولايات المتحدة تتواصل مع الإيرانيين عبر قنوات سرية، مشيرا إلى أن رسالة واشنطن لطهران هي لا تهاجموا إسرائيل.

وأكد المسؤول الأمريكي في تصريحات لقناة "الجزيرة"، أن زيارة قائد القيادة المركزية الأمريكية إلى إسرائيل والمنطقة كانت مقررة قبل ضربة دمشق.

وأوضح المسؤول الأمريكي أن واشنطن رصدت خلال الأيام الماضية تحركات عسكرية إيرانية مرتبطة بهجوم محتمل على إسرائيل، مؤكدا أن المؤشرات التي بحوزة الولايات المتحدة تدل على أن إيران تتحضر لمهاجمة إسرائيل قريبا لكن الأمور قد تتغير.