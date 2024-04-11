لمناقشة هجوم إيران المحتمل.. وصول مسؤول أمريكي كبير إلى إسرائيل

(مصراوي)

وصل قائد القيادة المركزية في الجيش الأمريكي "سينتكوم" الجنرال إريك كوريلا، اليوم الخميس، إلى إسرائيل، لمناقشة مسألة الضربات الإيرانية المحتملة ضد إسرائيل.



وكان موقع "أكسيوس" الأمريكي، قد قال في وقت سابق، إن كوريلا سيلتقي كبار مسؤولي جيش الاحتلال الإسرائيلي، على رأسهم وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت.

وأضاف الموقع الأمريكي نقلًا عن مسؤولين كبار في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أنه تم إقرار عدم مناقشة مسألة سفر الضباط من أجل أمن العمليات.

وكانت إيران قد توعدت إسرائيل برد حاسم قادم بعد استهداف قنصليتها في دمشق وهو ما أدى لمقتل 2 من قادة الحرس الثوري الإيراني.