إعلان

BBC

لمناقشة هجوم إيران المحتمل.. وصول مسؤول أمريكي كبير إلى إسرائيل

12:33 م الخميس 11 أبريل 2024

إيران

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

(مصراوي)

وصل قائد القيادة المركزية في الجيش الأمريكي "سينتكوم" الجنرال إريك كوريلا، اليوم الخميس، إلى إسرائيل، لمناقشة مسألة الضربات الإيرانية المحتملة ضد إسرائيل.

وكان موقع "أكسيوس" الأمريكي، قد قال في وقت سابق، إن كوريلا سيلتقي كبار مسؤولي جيش الاحتلال الإسرائيلي، على رأسهم وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت.

وأضاف الموقع الأمريكي نقلًا عن مسؤولين كبار في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أنه تم إقرار عدم مناقشة مسألة سفر الضباط من أجل أمن العمليات.

وكانت إيران قد توعدت إسرائيل برد حاسم قادم بعد استهداف قنصليتها في دمشق وهو ما أدى لمقتل 2 من قادة الحرس الثوري الإيراني.

هجوم إيران إسرائيل الجيش الأمريكي

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الكرملين يعلق على استهداف إسرائيل للقنصلية الإيرانية في دمشق

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

"لا أدري ماذا حدث".. أول تعليق من القارئ السلكاوي بشأن أخطاء قرآن الفجر (خاص)