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BBC

وزير العدل الإسرائيلي السابق: الحرب انتهت بهزيمة إسرائيل

11:48 ص الخميس 11 أبريل 2024

إسرائيل

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(مصراوي)


قال وزير العدل الإسرائيلي السابق حاييم رامون، اليوم الخميس، إن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة انتهت بهزيمة إسرائيل، واصفًا هزيمة الاحتلال بـ "الاستراتيجية"، وذلك حسبما نقلت عنه صحيفة "معاريف" العبرية.

ونقلت الصحيفة العبرية عن رامون، قوله إن الحرب لم تستطع تحقيق أهدافها في غزة على مدار 7 أشهر، داعيًا رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي إلى تقديم استقالته.

وتستمر التظاهرات في الشوارع الإسرائيلية من أجل دعوة الحكومة الإسرائيلية وعلى رأسها رئيس الوزراء بينيامين نتنياهو إلى تقديم استقالته عى خلفية إدارتهم للحرب وفشلهم في إعادة الأسرى المحتجزين في غزة.

إسرائيل وزير العدل الإسرائيلي السابق هزيمة إسرائيل

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