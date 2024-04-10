رحلات الطيران الداخلية في ألمانيا دون مستوى ما قبل جائحة كورونا

رحلات الطيران الداخلية في ألمانيا دون مستوى ما قبل

فرانكفورت (د ب أ)

قال الاتحاد الألماني لصناعة الطيران اليوم الأربعاء، إن عدد الرحلات في ألمانيا يواصل النمو بوتيرة أبطأ من باقي دول أوروبا، وما زال دون مستويات ما قبل جائحة كورونا.

وذكر الاتحاد أن جداول رحلات الربيع والصيف تظهر عرض نحو 2ر136 مليون مقعد على متن رحلات من المطارات الألمانية أو إليها بين أبريل وسبتمبر.

ويوازي هذا زيادة بنسبة 6 % مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، لكنها تمثل 87 % من عدد المقاعد المعروض في 2019.

وأضاف الاتحاد أن الرحلات في باقي أوروبا من المتوقع أن تصل إلى 104 % مقارنة بطاقتها في فترة ما قبل الجائحة خلال نفس الفترة.

وسجلت الرحلات الجوية داخل ألمانيا انخفاضا ملحوظا عن مثيلتها في باقي دول أوروبا. ووصلت الرحلات الداخلية في ألمانيا إلى 51 % فقط من مستويات ما قبل الجائحة، وستنخفض بنسبة 1 % مقابل 2023.

وتخطى عدد الرحلات إلى أمريكا الشمالية والشرق الأوسط وآسيا الوسطى مستويات ما قبل الجائحة، ومع ذلك كان عدد الرحلات إلى أمريكا اللاتينية وأفريقيا أقل مقارنة بخمسة أعوام سابقة.