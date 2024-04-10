الرئيس الإيراني: قطع العلاقات الاقتصادية والسياسية مع الاحتلال هو الحل الأمثل لردع جرائمه

طهران (د ب أ)

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في اتصال هاتفي اليوم الأربعاء "أن قطع العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الدول الإسلامية والكيان الصهيوني هو الحل الأكثر جدوى لردع جرائمه".

ووفق ما أوردته وكالة مهر للأنباء، أشار رئيسي إلى "اعتداء الكيان الصهيوني على قنصلية الجمهورية الاسلامية في دمشق".

وقال: "نشكر تركيا على إدانتها الهجوم الصهيوني على قنصليتنا"، مضيفا أن قطع العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الدول الإسلامية والكيان الصهيوني هو الحل الأكثر جدوى لردع جرائمه".

وبدوره، هنأ أردوغان رئيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وأضاف: "ندين مرة أخرى الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق".

وتابع الرئيس التركي: "إسرائيل" اليوم مكروهة ومعزولة أكثر من أي وقت مضى".

وكان الرئيسان التركي والإيراني، قد بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وقضايا إقليمية ودولية، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الاناضول" التركية اليوم.