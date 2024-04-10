عيد بالحزن والألم.. لحظات فرح مؤقت في غزة والمئات يبكون شهدائهم في المقابر

غزة - (ا ف ب)

فوق ركام المساجد المنهارة، أدى سكان غزة صلاة عيد الفطر الأربعاء، وبين أنقاض المنازل المدمرة اتخذ الأطفال أماكن للعب، يسرقون لحظات فرح مؤقت في يوم موسوم بالحزن والألم، فيما اختار آخرون زيارة قبور أقاربهم الذين استشهدوا جراء الضربات الإسرائيلية. انعكاسات الحرب المستمرة في القطاع الفلسطيني المدمر، بدت جلية أيضا في عدد من الدول العربية، إذ امتنع بعض مسلميها عن إظهار مشاعر الفرح تضامنا مع فلسطينيي غزة.

بينما يقضي ملايين المسلمين حول العالم العيد في أجواء احتفالية وتجمعات عائلية، بالكاد يوجد في غزة من يمكنه أن يشعر بفرحة العيد. إذ قضى فلسطينيون أول أيام عيد الفطر الأربعاء في زيارة قبور أحبائهم الذين استشهدوا في حرب غزة، وأدوا صلاة العيد بجوار ركام المساجد وفي الشوارع المدمرة إذ خيم الصراع الدامي على أجواء العيد.

وبعد مرور ستة أشهر على بدء الحرب، لا يشغل بال سكان القطاع سوى النجاة من الضربات الجوية الإسرائيلية والقصف والهجوم البري وكذلك الأزمة الإنسانية.

أماني منصور، واحدة من هؤلاء، وقفت أمام قبر ابنها وبجوارها والدتها تتذكران الأوقات السعيدة.

وقالت "العيد اللي فات كان بالنسبة لي أحلى عيد في حياتي كان ابني جنبي وفي حضني. كل شيء تمناه عملت له إياه".

وأضافت "يا ريته جنبي ويا ريته معايا. كان يروح على الجامع ويقول لي حضري العيدية لما أرجع. راح وراحت كل حاجة حلوة في حياتي".

"حسرة وكسر خاطر"

كان أشخاص مثل محمود الحمايدة في مدينة رفح بجنوب غزة يتجمعون مع العائلة والأصدقاء للاحتفال بالعيد وتناول الولائم في وقت كان الوضع فيه أفضل من ذلك.

وقال الحمايدة، الذي يجلس الآن على كرسي متحرك بعدما أصابه جيش الاحتلال الإسرائيلي بجروح "أنا اليوم هذا بالنسبة لي كسرة، حسرة، بالنسبة للعيد اللي فات والعيد هذا كسر خاطر لأني لما بطلع في ولادي بتحسر على حالي. أنا قاعد ودموعي بتنزل من عينيا بتحسر على الأيام اللي فاتت".

وأضاف "بتذكر العيد اللي فات وبتذكر العيد هذا، العيد اللي فات ولادي حولي وبطلع مبسوط عليهم. أما اليوم مصاب لا قادر أتحرك ولا قادر أروح ولا آجي".

وبدلا من الاحتفال، يحاول الحمايدة النجاة من الضربات الجوية الإسرائيلية التي حولت جزءا كبيرا من قطاع غزة إلى ركام وحطام.

واندلعت الحرب في السابع من أكتوبر عندما شنت حماس هجوما عبر الحدود على جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 253 أسير، وفقا لإحصاءات إسرائيلية.

وردت إسرائيل على هجوم حماس بغارات جوية شرسة واجتياح بري للقطاع مما أدى إلى استشهاد أكثر من 33 ألف فلسطيني وإصابة ما يزيد عن 75 ألفا وحدوث أزمة إنسانية.

وأصبح معظم سكان غزة البالغ عددهم 2,3 مليون نسمة بلا مأوى. وتسببت الحرب في تدمير المستشفيات ونقص الأدوية، بينما يواجه العديد من السكان خطر المجاعة.

وعندما ينظر الفلسطينيون حولهم في القطاع، لا يستطيعون الاحتفال بالعيد. وقالت إسرائيل إنها ستواصل الضغط العسكري حتى تقضي على حماس.

ويلعب الأطفال بين الأنقاض والأسياخ الحديدية الملتوية التي خلفتها الضربات الجوية بالقرب من ركام مسجد الفاروق في رفح الذي تعرض لقصف إسرائيلي.

فيما دعا أبو شاعر، وهو من سكان القطاع، إلى محاولة استخلاص بعض القوة من عيد الفطر.

وقال "على الرغم مما نعانيه من آلام، وبالرغم مما نعانيه من استمرار لآلة القتل الصهيونية خلال آخر ست شهور من حياتنا، يتوجب علينا إظهار الفرح بهذا اليوم، كيف لا وقد سمي أساسا يوم عيد الفطر بيوم الجائزة؟ الجائزة على ما قام به المسلمون من طاعات ومن عبادات ومن صيام... خلال شهر رمضان".

رسائل تضامن

أقام سكان في غزة صلاة العيد في الشارع بجوار حطام المسجد باسطين سجاد الصلاة أمام مئذنة بيضاء بقيت صامدة وسط الدمار.

ونزح أكثر من مليون شخص إلى مدينة رفح على الحدود الجنوبية لقطاع غزة مع مصر بعد أن فروا من القصف الذي تعرضت له منازلهم في الشمال.

وتعد رفح آخر ملاذ آمن نسبيا في القطاع. لكن إسرائيل أشارت عدة مرات إلى خطط لاجتياح المدينة برا بهدف القضاء على ما تبقى من كتائب حماس.

وفي دول أخرى بالشرق الأوسط حيث عايش كثيرون الحروب وإراقة الدماء على أسس الطائفية، رفع المسلمون أياديهم بالدعاء أملا في أن تضع الحرب أوزارها.

وفي العاصمة العراقية بغداد، قال عمر نزار كريم "نتوجه إلى الله بالفرج القريب والنصر المؤزر لإخواننا في فلسطين".

وأضاف كريم "هذه برقية نبعثها اليوم من هذا المكان المبارك إلى أهلنا في غزة وأهلنا في فلسطين".

وفي الأردن، تجمع مواطنون بالقرب من السفارة الإسرائيلية في عمان لإظهار تضامنهم مع سكان غزة. من بينهم، عبد المجيد الرنتيسي الذي قال إن "عنوان الوقفة اليوم. هو لا أعياد وغزة تباد".

وتابع الرنتيسي قوله "عيدنا يوم انتصار المقاومة. يوم انتصار غزة".