وزير دفاع ليتوانيا: الناتو ليس لديه وقت ليضيعه لمواجهة اقتصاد الحرب في روسيا

فيلينوس - (د ب ا)

قال وزير الدفاع في ليتوانيا لاوريناس كاسيوناس إن حلف شمال الأطلسي (الناتو) ليس لديه وقت " ليضيعه" فى الوقت الذى يكثف فيه القطاع العسكري في أوروبا الإنتاج ليواكب اقتصاد الحرب في روسيا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء أن كاسيوناس قال في واحد من أولى حواراته بعد توليه منصبه هذا الشهر إنه يتعين على الدول حلفاء الناتو أن تكون" مستعدة في أسرع وقت ممكن" حيث يجب تعزيز الانفاق الدفاعي ليصبح ما لا يقل عن 2% من إجمالي الناتج المحلي.

وأضاف أن روسيا أثبتت أنها يمكنها زيادة إنتاج قطاعها للأسلحة و تجديد العتاد العسكري سريعا، مشيرا إلى أن أوروبا يمكنها فقط أن ترقى إلى تحدى عدوان الكرملين من خلال تعزيز قواتها العسكرية.

وأضاف " إذا أصبحتم أقوياء ، سوف تتمكنون من ردعهم".

وأوضح" إذا أردتم إحلال السلام مع روسيا، يجب أن تكونوا أقوياء ".

وأشار إلى أنه سوف يسعى لتعزيز الانفاق الدفاعي ليصبح 2ر3% من إجمالي الناتج المحلي .