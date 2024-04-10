يكذب نتنياهو.. أكسيوس: جالانت أبلغ أوستن بأنه لا يوجد موعد لاجتياح رفح

تل أبيب - (د ب أ)

أفادت تقارير إعلامية بأن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت أبلغ نظيره الأمريكي لويد أوستن أنه لا يوجد موعد بعد لشن هجوم بري على مدينة رفح في قطاع غزة.

وتناقض تصريحات جالانت مع أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حسبما ذكرت صحيفتا هآرتس وتايمز أوف إسرائيل وموقع أكسيوس الإخباري مساء الثلاثاء، نقلا عن مصادر.

ويوم الاثنين، صرح نتنياهو علنا بأنه تم الانتهاء من تحديد موعد الهجوم المخطط له في مدينة رفح على الحدود مع مصر، المكتظة حاليا بمئات الآلاف من اللاجئين.

ومع ذلك، تردد أن جالانت قال في محادثة هاتفية مع أوستن إن إسرائيل لا تزال تضع اللمسات الأخيرة على خطط لإجلاء السكان المدنيين هناك.

وباعتبارها أهم حليف لها، حذرت الولايات المتحدة إسرائيل مرارا من شن هجوم واسع النطاق ضد حركة حماس في رفح، حيث لجأ أكثر من مليون مدني فلسطيني إلى هناك هربا من القتال.

ومن المقرر عقد اجتماع مع وفد إسرائيلي الأسبوع المقبل لمناقشة مخاوف الجانب الأمريكي بشأن مثل هذا الانتشار، حسبما قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في واشنطن أمس الثلاثاء.

ويتعرض نتنياهو لضغوط من شركاء اليمين المتطرف في ائتلافه لاجتياح رفح.

وبعد انسحاب القوات الإسرائيلية من خان يونس في جنوب غزة، كتب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير على منصة التواصل الاجتماعي إكس، تويتر سابقا، يوم الاثنين: "إذا قرر رئيس الوزراء إنهاء الحرب دون هجوم واسع على رفح لهزيمة حماس بشكل حاسم، فلن يكون لديه تفويض للاستمرار كرئيس للوزراء".

وردا على ذلك، قال نتنياهو في المساء إنه تم تحديد موعد الهجوم. ويوم الثلاثاء، ذهب إلى أبعد من ذلك وقال، وفقا لمكتبه، إن الجيش الإسرائيلي سيدمر جميع كتائب حماس. وهذا ينطبق أيضا على مدينة رفح.

وقال: "لن توقفنا أي قوة في العالم". وأضاف نتنياهو أن هناك "العديد من القوى التي تحاول القيام بذلك، لكن لا شيء سيجدي نفعا".