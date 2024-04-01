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BBC

فلسطينيون يعلنون الإضراب الشامل حدادًا على استشهاد منفذ عملية الطعن بأسدود

12:04 ص الإثنين 01 أبريل 2024

إضراب شامل في مدينة دورا بالخليل أرشيفية

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مصراوي

قالت وسائل إعلام فلسطينية نقلا عن مصادر، اليوم الأحد، إنه سيكون هناك إضراب شامل في مدينة دورا بالخليل يوم غد الإثنين؛ حدادا على روح منفذ عملية الطعن بجنوب فلسطين، الشهيد مؤمن فايز المسالمة.

وأعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل منفذ عملية الطعن في جان يفني شرقي أسدود.

فيما أشارت هيئة البث الإسرائيلية، إلى أن قوات الأمن تجري تمشيطا للبحث عن مشتبه ثان بعد عملية الطعن في جان يفني.

وكشفت وسائل إعلام عبرية، أن منفذ الطعن شاب فلسطيني يعمل في المجمع التجاري الذي وقعت فيه العملية، موضحة أنه من دورا في الخليل ويبلغ من العمر 19 عاما.

وأعلنت القناة 12 العبرية، اليوم الأحد، إصابة 3 مستوطنين بجروح خطيرة في عملية طعن في جان يفني شرقي أسدود.

وأشارت القناة العبرية إلى أن شرطة الاحتلال قامت بإطلاق النار على المنفذ ما أدى إلى استشهاده.

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رمضانك مصراوي

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